Truffa con falsa vincita alla lotteria

(ANSA) - FORLÌ, 3 AGO - Un anno dopo essere stata vittima di una truffa da 10mila euro, ha riconosciuto i due autori mentre passeggiavano per Forlì e ha avvisato i carabinieri. I militari del comando forlivese hanno denunciato per truffa aggravata una coppia, una donna di 53 anni ed un uomo di 51, di origine peruviana.

I due, nel luglio del 2017, in piazza Saffi di Forlì erano riusciti a raggirare una donna di 37 anni, di origine cubana, alla quale avevano rubato diversi gioielli. Con alcuni sotterfugi e grazie alla lettera di un fantomatico avvocato, avevano convinto la vittima di essere la destinataria di una "vincita alla lotteria" da un milione di euro, offrendosi come intermediari per incassare il denaro in forma anonima, dietro ovviamente una garanzia. La donna aveva così consegnato i suoi gioielli ai due, in cambio del presunto biglietto vincente. Solo più tardi si era resa conto di essere stata truffata. Nei giorni scorsi la vittima ha riconosciuto per le strade del centro la truffatrice e l'ha fatta arrestare.