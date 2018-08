Museo Civico Bologna chiuderà il martedì

(ANSA) - BOLOGNA, 3 AGO - Dal 3 settembre il Museo Civico Archeologico di Bologna cambierà il tradizionale giorno di chiusura settimanale, che dal lunedì si sposterà al martedì. Si tratta di una sperimentazione che l'Istituzione Bologna Musei vuole mettere al servizio dei cittadini e dei visitatori provenienti da fuori Bologna, facendo entrare il lunedì nelle possibilità di visita dei musei da parte dei residenti e proponendo un fine settimana 'allungato' per i turisti che desiderano pianificare con più ampio respiro la visita alle attrattive della città. In questo modo il lunedì - giorno tradizionalmente 'in sonno' per quanto riguarda la fruizione museale - entra nelle possibilità di visita dei musei cittadini.

Il Museo Civico Archeologico sarà quindi aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18.30, mantenendo inalterato il monte ore complessivo.