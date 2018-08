Morto 'paparazzo' vip Arnaldo Magnani

(ANSA) - CESENATICO, 3 AGO - Arnaldo Magnani, 81 anni, fotografo e imprenditore di Cesenatico, è morto ieri sera in una clinica a Cesena. Era ammalato da tempo. Per molti anni era stato tra i paparazzi più famosi di New York, amico di molti divi come Jack Nicholson, Andy Warhol, Sharon Stone, Russel Crowe e Mickey Rourke. Nacque a Sala di Cesenatico all'inizio degli anni '60 emigrò in America. Faceva il cameriere ma presto iniziò a coltivare la grande passione per la fotografia. Negli anni '70 iniziò a fare il paparazzo a New York. Le sue foto hanno fatto il giro di giornali e riviste pubblicate in America e in Europa. Nel 1975, su suggerimento dell'amico Andy Warhol, Arnaldo fondò a Cesenatico il Cafè degli Artisti, di cui è stato il patron assieme al figlio Mario. Da allora alternò l'attività di imprenditore d'estate a Cesenatico e di fotografo d'inverno a New York.

Il funerale si terrà lunedì alle 15.30 in San Giacomo sul porto canale di Cesenatico.