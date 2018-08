Ferrara e Comacchio unite nel turismo

(ANSA) - FERRARA, 3 AGO - Punta a valorizzare la connessione tra arte, mare e natura un progetto di promozione turistica dell'area di Ferrara, Comacchio e Delta del Po cui il Comune di Ferrara ha dato oggi la propria adesione ufficiale con il via libera della Giunta.

Il progetto, capofila Comacchio, ha per titolo 'Vacanze natura e cultura 2018' ed è frutto di una collaborazione tra pubblico e privato. Prevede un'articolazione triennale, con azioni di promozione e commercializzazione dei principali prodotti turistici della provincia di Ferrara: le città d'arte, il turismo balneare ed il turismo naturalistico.

Il Comune di Ferrara contribuirà in particolare alla realizzazione del progetto con uno stanziamento di 35mila euro a favore di Apt Servizi srl, società in house della Regione, "a parziale copertura delle spese per le previste attività di promozione online e web marketing". Il rapporto di cooperazione Apt Servizi-Comune di Ferrara sarà regolato da una specifica convenzione, approvata sempre oggi dalla Giunta.