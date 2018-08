Dell'Orco: studiamo alternative passante

(ANSA) - BOLOGNA, 3 AGO - E' scontro fra Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna e Governo dall'altra sul passante di mezzo, il progetto di adeguamento del nodo autostradale di Bologna. Il sottosegretario alle Infrastrutture Michele Dell'Orco ha detto che il Governo è "al lavoro su alternative meno costose e meno impattanti dal punto di vista ambientale" rispetto al cosiddetto 'passante di mezzo'. Per questo "la conferenza dei servizi con l'Emilia-Romagna, prevista per il 13 settembre, è stata momentaneamente sospesa e rimandata a data da definirsi".

"Gli esponenti del governo sono talmente in difficoltà che rifiutano un confronto con il presidente della Regione e del sindaco: questo è un governo di incompetenti e di arroganti", ha detto il sindaco Virginio Merola. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha definito "clamorosa" la decisione di rinviare a data da destinarsi l'incontro.