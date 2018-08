Auto bruciata in galleria A1 appenninica

(ANSA) - BOLOGNA, 3 AGO - Un tratto della A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e il bivio con la Direttissima, in direzione Firenze, è stato chiuso per circa un'ora nel pomeriggio a causa di un'auto che ha preso fuoco all'interno della galleria Allocco. Non ci sono stati feriti, perché gli occupanti hanno fatto in tempo ad abbandonare la vettura e mettersi in salvo.

Sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco (da Bologna, Pianoro e Sasso Marconi), che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la macchina. L'autostrada è stata riaperta intorno alle 18, quando si registrava ancora una coda di circa 4 km.