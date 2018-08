A Modena hotel per le piante domestiche

(ANSA) - MODENA, 3 AGO - "Il primo garden resort in Italia": il centro commerciale 'I Portali' di Modena descrive così il nuovo servizio, gratuito, messo a disposizione per chi, in vista delle vacanze estive, non sa dove lasciare le piante normalmente custodite in casa. Su progetto dell'agenzia Jet's ha preso infatti il via oggi (e fino al 26 agosto) l'iniziativa che prevede di ospitare le piante d'appartamento con dimensioni inferiori al metro e mezzo, fino ad un massimo di tre arbusti per cliente. Le piante vengono sottoposte anche a un check-up per verificare il loro stato di salute, poi, nel 'Garden Resort', vengono offerti luce naturale e artificiale, i servizi, la cura e la consulenza di un esperto botanico, l'irrigazione, la potatura, la disinfestazione e perfino la musicoterapia. Per mezzo di una webcam sarà possibile vedere, in diretta, dal luogo delle proprie vacanze, come procede la 'vita' delle proprie piante.