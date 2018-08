A Festa Unità Bologna Moro e Ermal Meta

(ANSA) - BOLOGNA, 3 AGO - Sono già stati definiti alcuni appuntamenti musicali che si svolgeranno nel padiglione 36 della Fiera, in occasione della nuova Festa dell'Unità di Bologna, che dopo 44 anni si è trasferita dalla storica sede del Parco Nord. Il 31 agosto farà tappa il "Fabrizio Moro Tour 2018", che ha visto l'artista romano esibirsi nelle principali piazze italiane. Il 4 settembre sarà la volta di Ermal Meta, che porterà a Bologna il suo "Non abbiamo armi tour". Il 2 settembre poi, sempre al padiglione 36, saliranno sul palco i principali gruppi della patchanka e del combat folk rock con gli Apres La Classe e la Bandabardò, che celebra così i suoi 25 anni di attività.

I biglietti dei concerti saranno in vendita dal 4 agosto, altri incontri musicali saranno annunciati nei prossimi giorni.