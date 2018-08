Ferretti Yachts nel segno del 670

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Ferretti Yachts 670 è il nuovo modello d'avanguardia della flotta Ferretti, ideato e prodotto per il 50/mo anniversario del marchio per alzare ulteriormente gli standard di prestazioni e di comfort.Presentato ufficialmente lo scorso 22 giugno a Venezia, questo flybridge è il primo Ferretti Yachts il cui design esterno è stato realizzato da Ferretti Group in collaborazione con l'architetto Filippo Salvetti, mentre gli interni sono opera degli architetti e dei designers del Gruppo.

Il 670 è un 67 piedi (20,24 metri) che installa soluzioni tipiche di un'imbarcazione di maggior piedaggio. Questa filosofia è evidente dal layout: disponibile nella versione standard a 3 cabine sul ponte inferiore o a 4 cabine. Il design si presenta essenziale e rigoroso. A poppa una spiaggetta tender lift H+B a traslazione verticale, che può alloggiare un jet tender da 3,45 mt. Spicca la presenza, in quest'area, di due vani storage posizionati uno sulla parte alta e l'altro sulla parte bassa del divano di poppa.