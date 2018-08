Vendite truffaldine, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 1 AGO - In poche ore ha raggirato quattro persone, piazzando a 399 euro apparecchi per rilevare fughe di gas che in realtà costano pochi euro, e facendo credere che siano obbligatori per legge. Secondo la Polizia, è un truffatore 'seriale' un trentenne arrestato in flagrante ieri mattina in via Santa Croce, nel centro di Bologna. L'uomo, di origine albanese, è titolare e unico dipendente di una ditta, con sede legale nel Bresciano, che vende e installa questi apparecchi e in passato era già stato denunciato per truffe analoghe. Secondo quanto è stato ricostruito, si presentava con modi distinti e con la cartellina dell'azienda. Oltre a sostenere che l'installazione sia obbligatoria, induceva a credere che il costo del rilevatore fosse di 39 euro.

Ma momento del pagamento con il Pos portatile ("perché tutto sia tracciato e in regola", diceva), distraeva la vittima di turno facendo complimenti alla casa, a un mobile o al cane e digitava 399 euro.