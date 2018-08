Turismo sempre in crescita in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 1 AGO - Con oltre 19 milioni di presenze nei primi sei mesi del 2018, in aumento del 6,9% rispetto ai 18 rilevati nello stesso periodo 2017, continua a crescere il turismo in Emilia-Romagna. Gli arrivi superano i 5,8 milioni, che rappresentano un +8% sui circa 5,4 della prima metà dell'anno scorso: in aumento sia la clientela nazionale (+6,9% gli arrivi e +5,8% le presenze) sia quella internazionale (+11,4% arrivi e +10,2% presenze).

Sono i numeri dell'Osservatorio turistico regionale di Unioncamere Emilia-Romagna, elaborati da Trademark Italia. Segno positivo in tutti i comparti. La Riviera nel periodo gennaio-giugno 2018 segna un +4,5% degli arrivi e +4,3% delle presenze. Per l'estate, nel trimestre maggio-luglio si registra un +3,3% e delle presenze del +2,4%. Il bilancio del periodo gennaio-giugno 2018 nelle maggiori città d'arte e d'affari presenta un +12,1% degli arrivi e +10,1% delle presenze, mentre in Appennino la crescita è del 5,4% negli arrivi, +10% presenze.