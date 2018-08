Treni Rock e Pop presentati a Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 1 AGO - I nuovi treni regionali 'Rock' e 'Pop' sono stati presentati in piazzale Fellini, a Rimini, dove rimarranno esposti nel Villaggio Trenitalia. Fino a domenica 5 agosto, dalle 18 alle 24 - spiega una nota - il villaggio aprirà le porte a cittadini, pendolari, viaggiatori e turisti, con l'animazione musicale di Rtl 102.5, l'1 e il 2 agosto dalle 19.30 alle 22 e dal 3 al 5 agosto dalle 18.30 alle 20.30.

Il road show di Trenitalia sta toccando le principali piazze italiane per far conoscere i nuovi convogli della flotta regionale. I modelli in scala reale (scala 1:1) dei due nuovi treni sono stati presentati da Orazio Iacono, Amministratore Delegato di Trenitalia, insieme a Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini e Raffaele Donini, Assessore ai Trasporti Regione Emilia-Romagna.

L'Emilia-Romagna sarà la prima regione dove arriveranno i nuovi treni pendolari. In tutto saranno 86: 39 'Rock' e 47 'Pop'.