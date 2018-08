Molesta 13enne, pensionato arrestato

(ANSA) - RIMINI, 1 AGO - Un pensionato di 65 anni residente in una città del Nord Italia è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato, nel riminese, per violenza sessuale su una minore. L'uomo, al momento detenuto nel carcere dei 'Casetti' di Rimini, è stato arrestato mentre molestava una ragazzina di 13 anni, seduta su una panchina.