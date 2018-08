In scooter contro palo, muore 18enne

(ANSA) - RIMINI, 1 AGO - Un giovane 18 anni è morto nel pomeriggio in un incidente stradale a Santarcangelo di Romagna (Rimini), via San Bartolo. Il ragazzo, originario di Savignano, era a bordo di uno scooter e pare che per sorpassare un trattore sia finito contro un palo dell'illuminazione morendo sul colpo. Sul posto oltre al 118, la Municipale di Santarcangelo per ricostruire la dinamica.