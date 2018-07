'Macbeth' con Muti e i giovani direttori

(ANSA) - RAVENNA, 31 LUG - La quarta edizione dell'Italian Opera Academy, dopo due intense settimane di studio dedicate al Macbeth di Giuseppe Verdi, si concluderà con due concerti al teatro Alighieri di Ravenna: l'1 agosto sarà lo stesso Riccardo Muti a dirigere la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata nel 2004, in una selezione di brani dell'opera; il 3 agosto i giovani direttori d'orchestra si alterneranno sul podio, per misurarsi con lo stesso programma e concludere il percorso che anche quest'anno ha guidato allievi e pubblico al cuore dell'opera italiana.

Momento di alta formazione per i pochi selezionati fra le centinaia di domande d'ammissione arrivate da tutto il mondo e dalle scuole più prestigiose, e luogo eletto per trasmettere un patrimonio unico in tutta la sua profondità e autenticità, l'Accademia 2018 ha visto al fianco di Muti quattro direttori e quattro maestri accompagnatori.