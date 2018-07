Concluso Summer festival Accademia Imola

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 31 LUG - Con la cerimonia di premiazione del 'Città di Imola' si è concluso il Summer Piano Academy&Festival dell'Accademia Pianistica. Il riconoscimento chiude la rassegna, durata due settimane, mettendo in evidenza il lavoro didattico.

Tre le categorie in gara al teatro dell'Osservanza, quella dai 17 ai 25 anni è stata vinta dal cinese Zang Xiaolu, mentre non è stato assegnato il primo premio della sezione tra i 13 ai 16 anni, con il secondo ex-aequo conquistato da Hashinuma Ray e Ge Yili; infine la categoria dai 6 ai 12 anni ha visto al primo posto il cinese Yang Yutan. La giapponese Takeuchi Rei, dieci anni, ha vinto il Premio al talento Florence Marzotto, che viene assegnato alla migliore promessa del concertismo che si è distinta nella settima edizione del festival.

Prima della serata una delegazione di 50 allievi del Summer Festival è stata ricevuta dal sindaco di Imola, Manuela Sangiorgi, nella sala del Consiglio comunale.