L'Odissea delle Ariette termina a tavola

(ANSA) - BOLOGNA, 30 LUG - Focaccia, frutta e verdure.

Termina a tavola l'1 agosto a Bazzano l'Odissea del Teatro delle Ariette, progetto in cinque tappe per raccontare almeno tre storie: l'atteso incontro finale tra Ulisse e Penelope; i cinque territori di Valsamoggia nel Bolognese, comune risultato dalla loro fusione nel 2014, da ricucire come le identità di residenti e stranieri diventati ormai del luogo.

Nella piazza di Bazzano, a ingresso libero, va in scena la 'Lunga notte d'amore', fine del viaggio di Ulisse, progetto e direzione artistica di Paola Berselli e Stefano Pasquini, protagonisti 40 cittadini di differenti età e provenienza culturale, coinvolti nell'allestimento sperimentando un teatro di comunità, grazie anche a diverse associazioni di volontariato, con una particolare attenzione a quelle di "stranieri", si legge in una presentazione: "Mai come oggi l'Odissea parla di noi e del nostro presente e di come ogni incontro con l'altro, ogni differenza e scoperta servano a costruire e arricchire la nostra identità".