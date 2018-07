Incidente nel Reggiano, morto 49enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 30 LUG - Incidente mortale, la scorsa notte, a Viano, nel Reggiano. Intorno alle 23 - lungo via Le Piane, in località Regnano - un 49enne abitante nella stessa Viano ha perso il controllo della propria auto, una Suzuki Gran Vitara, che si è si è ribaltata lungo la strada. Nel sinistro l'uomo è stato sbalzato dal veicolo e ha perso la vita per i gravi traumi e le lesioni riportate. Le esatte cause dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri di Scandiano.