Beni per 50.000 euro in garage, denuncia

(ANSA) - MODENA, 30 LUG - Biciclette, materiale da cantieri edili, telecamere. Oltre sessanta tipologie di prodotti sono stati rinvenuti dai Carabinieri di Castelfranco, in provincia di Modena, nel garage di un cittadino albanese di 38 anni denunciato per ricettazione e probabile figura di riferimento per le bande di ladri che agiscono nel Modenese.

Il valore complessivo della merce ammonta a 50.000 euro. Si tratta, con ogni probabilità, di merce rubata all'interno di abitazioni, imprese agricole ed edili. I Carabinieri invitano coloro che hanno subito furti tra Nonantola e Castelfranco a mettersi in contatto con la tenenza di Castelfranco dove è ora custodita la refurtiva.