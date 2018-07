A Bologna il 6/8 'Il Sole di Hiroshima'

(ANSA) - BOLOGNA, 30 LUG - Andrà in scena il 6 agosto al Parco del Cavaticcio, a Bologna, l'ottava edizione dell'evento 'Il Sole di Hiroshima', la cerimonia delle lanterne galleggianti, affidate alle acque del laghetto del parco, in ricordo delle vittime della bomba atomica del 6 agosto 1945.

La cerimonia è organizzato a scopo di beneficenza e i fondi raccolti saranno devoluti a Watanoha Smile, associazione giapponese impegnata nel recupero psicologico e umano dei bambini della scuola elementare di Watanoha, colpita dallo tsunami del 2011 e a Eta Beta, cooperativa sociale di Bologna che assiste persone in situazione di fragilità e marginalità sociale.

Durante Il Sole di Hiroshima, in collaborazione di Ert-Emilia Romagna Teatro Fondazione, andrà inoltre in scena lo spettacolo 'Il primo sole (... nel resto buio)', con Donatella Allegro e Nicola Bortolotti, un viaggio sui ricordi dell'ultima estate, colti da una prospettiva infantile, prima che l'atomica i bruciasse definitivamente.