F1: Vettel, 2/o posto massimo risultato

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Il secondo posto non era quello che volevamo per questo fine settimana, ma è stato il massimo che abbiamo potuto raggiungere". Così Sebastian Vettel, dopo il Gp d'Ungheria, vinto da Lewis Hamilton, che si allontana un po' in classifica generale. Il pilota della Ferrari è riuscito a superare Valtteri Bottas negli ultimi giri, insieme con Kimi Raikkonen, conquistando la seconda piazza. A Sky ha detto: "Abbiamo avuto un piccolo problema al pit-stop, poi ho dato tutto per prendere Bottas. Sapevo che le sue gomme si sarebbero degradate sempre di più e ho aspettato fino alla fine per attaccarlo, la scelta giusta". Interrogato sul contatto col finlandese della Mercedes dopo il sorpasso, il tedesco ha ammesso: "Io ormai ero davanti, ho sentito un colpo da dietro e ho visto che c'erano Valtteri e Kimi". La Ferrari è uscita indenne dall'urto, mentre Bottas ha avuto dei danni all'ala anteriore.