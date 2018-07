F1: Ungheria, 1' silenzio per Marchionne

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Un minuto di silenzio per Sergio Marchionne. La Formula 1 si è fermata poco prima del Gp d'Ungheria per commemorare il presidente della Ferrari, scomparso mercoledì scorso. Piloti, addetti ai box e tecnici, in prima fila quelli della scuderia di Maranello, in pista e tutto il pubblico in piedi sulle tribune si sono uniti in ricordo del manager italo-canadese che aveva guidato la Ferrari dal 2014.