Concluso disinnesco ordigno nel Riminese

(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - Si sono concluse senza problemi le operazioni, dell'Esercito, coordinate dalla prefettura di Rimini di disinnesco e rimozione di una bomba d'aereo americana di oltre 200 chilogrammi, trovata in un cantiere edile a Santarcangelo di Romagna. E' cessato lo sgombero e sono stati riaperti i varchi: erano circa seimila le persone coinvolte e in mattinata era stata interrotta la circolazione stradale e ferroviaria nell'area. Dopo il despolettamento, iniziato poco prima delle 11, l'ordigno è stato prelevato, caricato su un mezzo e portato in una cava per il brillamento.