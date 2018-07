Rubò fieno in Romania, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 28 LUG - Il furto di fieno commesso anni fa in patria è costato le manette a un muratore romeno di 31 anni che ora vive a Crevalcore (Bologna). Ieri, infatti, i Carabinieri hanno eseguito nei suoi confronti un mandato di arresto europeo: deve scontare un anno di reclusione, dopo una condanna dell'Autorità Giudiziaria romena per il furto che aveva commesso prima di venire a lavorare nel Bolognese. In attesa dell'estradizione l'uomo, incensurato in Italia, è stato portato in carcere a disposizione della Corte d'Appello di Bologna.