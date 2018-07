Ferrari, attesa in Borsa per semestrale

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - C'è attesa in Piazza Affari per la semestrale di Ferrari, prevista per il prossimo 1 agosto, con qualche giorno di ritardo rispetto a Fca e Cnh, che le hanno diffuse rispettivamente mercoledì 15 e giovedì 26 luglio scorsi.

Come per gli altri titoli della galassia Agnelli-Elkann, si tratta dei primi conti intermedi dopo la scomparsa di Sergio Marchionne. Dallo scorso 18 luglio, il giorno prima che si scatenasse la tempesta della malattia di Marchionne, il titolo di Ferrari, che ieri ha ceduto l'1,48% a 113 euro, ha perso in sette sedute l'8,05%, con 1,16 miliardi di euro di capitale andati in fumo e un valore di mercato di 21,35 miliardi.