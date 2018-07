Da Giffoni parte volo mongolfiera Drac

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - La mongolfiera di Drac e la sua strampalata famiglia di mostri in viaggio nelle principali località di mare d'Italia. In occasione dell'uscita del nuovo film Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, dal 22 agosto al cinema, una incredibile mongolfiera formato speciale dedicata a Drac sarà la protagonista del Summer Tour - Hotel Transylvania 3 in partnership con Radio Italia.

Realizzata in esclusiva per la promozione del film in Italia da Kubicek la mongolfiera di Hotel Transylvania 3, è alta 25 metri con un volume di 2900 m3. Sono stati realizzati più di 700 metri di tessuto speciale stampato digitalmente e cucito a mano dagli artigiani specializzati della fabbrica.

Dopo la partenza ieri dal Giffoni Film Festival i prossimi appuntamenti sono il 29 luglio a Ostia (Piazza del Ravennati), il 31 luglio a Viareggio (Belvedere delle Maschere, il 2 agosto a Riccione (Piazzale San Martino).