Totti, Roma-Parma? Magari arriva qualcosa

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Cosa ho pensato quando ho visto che Roma-Parma si giocherà all'ultima giornata di campionato? Credo quello che hanno pensato tutti i romanisti. Io ho vissuto in prima persona quella partita del 2001 in cui abbiamo vinto lo scudetto, e posso dire che è un ricordo indimenticabile, un ricordo che spero possa ripetersi". Così Francesco Totti all'indomani del sorteggio del calendario della Serie A che ha messo la Roma di fronte al Parma nell'ultima giornata, proprio come nell'anno dell'ultimo scudetto giallorosso.

"Non so se sarà il destino, però noi romanisti viviamo anche di questi sogni - ammette Totti in diretta sul profilo Twitter della Roma -. Magari non ne realizziamo tantissimi, ma con la testa noi viaggiamo su livelli mondiali. Se questo calendario ha messo questa partita può darsi che qualcosa di positivo ci sarà. Non dipende da noi però, ma dalla squadra".