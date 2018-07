Tornato a casa 24enne scomparso

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - E' stato ritrovato nel primo pomeriggio dai Carabinieri e sta bene il 24enne romeno di cui era stata denunciata la scomparsa ieri sera a Bologna. Dopo una serata e una mattinata di ricerche nella zona del bacino di Suviana, dove si temeva il ragazzo potesse essersi buttato per togliersi la vita, i militari lo hanno trovato nella sua abitazione alla periferia di Bologna. I carabinieri del nucleo Cinofili di Firenze, con i segugi di razza Bloodhound, erano andati a procurarsi qualche indumento del ragazzo da fare annusare ai cani, ma in casa hanno trovato il 24enne, che era rientrato da solo. A quanto si apprende è in buone condizioni di salute. Ieri sera nei pressi del lago artificiale era stata trovata la sua auto, con all'interno alcuni biglietti che avevano fatto temere intenzioni suicide per motivi sentimentali.