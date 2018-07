Riemerge volta in lavori Comune Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Dietro un controsoffitto del piano terra di Palazzo D'Accursio è riemersa - durante lavori al palazzo comunale di Bologna - una volta decorata a grottesche.

Risalente agli inizi del Novecento, è in buono stato di conservazione anche se con alcune lievi fessurazioni. Ora verrà pulita e stuccata con impasto a base di calce e pigmenti naturali. Nelle grandi lacune è annunciata una reintegrazione pittorica, armonica; previste campionature da sottoporre alla Soprintendenza.

I lavori fanno parte dell'investimento da 1,6 milioni per il Laboratorio di innovazione civica, polo culturale a raccordo di diversi contenitori delle vie più centrali della città.

Via libera della Giunta comunale anche al restauro, per 18mila euro, del monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale in via Olmetola a Borgo Panigale (una stele in cemento della prima metà del Novecento, con i nomi di 30 caduti), in un percorso con scuole e associazioni per il Centenario della fine del conflitto, e con la Festa della Storia.