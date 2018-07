Naufraga Beat Village, Al Bano furioso

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Doveva essere una delle punte di diamante dell'estate riminese: il Beat Village, organizzato a Marina, presentava un cartellone di concerti di tutto rispetto, variegato e internazionale. Poi, però, molte date sono saltate: hanno annullato Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Vinicio Capossela i Procol Harum e Tony Hadley. Fino a che, ieri sera, si è rischiato il tumulto per il concerto di Al Bano e Romina, saltato quando gli spettatori erano già sotto al palco.

L'organizzazione, in pratica, non ha pagato nessuno.

"L'avremmo fatto gratis per il pubblico che aveva acquistato i biglietti - ha detto Al Bano -, ma quando abbiamo scoperto che anche gli addetti al palco e agli impianti non erano stati pagati abbiamo annullato tutto. Sono infuriato, ma i nostri fan devono sapere che non è colpa nostra, siamo caduti in una trappola".

Il Beat Village è finito così: l'assessore Jamil Sasegholvaad ha annunciato che il Comune ha revocato alla manifestazione il patrocinio gratuito che era stato concesso.