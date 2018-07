Mobilità,in arrivo 27 km piste ciclabili

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Meno inquinamento, più salute.

Chi sceglie le due ruote per muoversi nelle città dell'Emilia-Romagna potrà contare nei prossimi tre anni su ulteriori 27 km di piste ciclabili. Sono in partenza i lavori di potenziamento del sistema regionale della ciclabilità, per un investimento di 13,4 milioni, di cui 7 milioni e 276 mila euro dalla Regione attraverso i Fondi europei del Por Fesr 2014-2020 nell'ambito dei piani regionali a favore della mobilità sostenibile.

Dal 2018 al 2020 saranno adeguate, ampliate o realizzate ex novo le reti ciclabili della Città Metropolitana di Bologna (Pianoro, Imola, Castenaso, Bologna città e Castel Maggiore) e di dieci città (Faenza, Parma, Reggio Emilia, Carpi, Modena, Ferrara, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini) cui sono state assegnate le risorse a co-finanziamento di progetti già programmati. Seguiranno, in una seconda fase, i lavori anche nella città di Piacenza, una volta che saranno definiti gli interventi da realizzare.