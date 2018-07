Gualmini: il Pd dell'E-R sia autonomo

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - "In vista delle prossime regionali abbiamo bisogno di rendere il più possibile autonomo il Pd dell'Emilia-Romagna dal Pd nazionale, fare capire che siamo un'altra cosa: il modello da seguire è quello del partito socialista catalano o della Csu bavarese". E' la proposta lanciata da Elisabetta Gualmini, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, in un'intervista al Corriere di Bologna.

"E' un po' che se ne parla - ha aggiunto - e nella giunta Bonaccini questa idea è condivisa anche da altre persone. Penso che occorra costruire una filiale autonoma del Pd dell'Emilia-Romagna pur se collegate al Pd nazionale. Non ci possiamo permettere l'immobilismo del Pd a Roma che sta attraversando una fase di riflessione".

La Gualmini ha anche ribadito il suo auspicio a una ricandidatura di Stefano Bonaccini alla presidenza della Regione. "Ma se andasse a fare il segretario nazionale del Pd - ha detto - qui non ci sono candidati designati: si faranno primarie di coalizione".