Giovane scomparso, ricerche nel lago

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Da ieri sera sono in corso nella zona del bacino di Suviana, sull'Appennino bolognese, le ricerche di un 24enne romeno scomparso da casa e per il quale i familiari temono intenzioni suicide. Il giovane risiede a Bologna ed è stata la madre, verso le 20 di ieri, a denunciare la sua sparizione alla Polizia, manifestando i timori che il figlio potesse avere raggiunto in macchina il lago. Le ricerche sono partite già in serata e sono riprese all'alba, da parte di Carabinieri, Vigili del Fuoco e uomini del Soccorso Alpino. Sul posto anche i sommozzatori e un elicottero.