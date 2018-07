Fiamme in garage a Bologna, nessun ferito

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Non ha causato feriti un incendio scoppiato verso le 19 nel garage di un condominio in via Pasubio, alla prima periferia di Bologna. Le fiamme, accidentali secondo le prime informazioni, sarebbero partite da una Lancia Y che era stata parcheggiata poco prima. Hanno bruciato, oltre all'utilitaria, anche una moto che era nella stessa rimessa. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Bologna, oltre ad ambulanze e Polizia. Le fiamme hanno raggiunto e danneggiato anche l'appartamento sovrastante e annerito la facciata del palazzo di otto piani, che è stato evacuato a scopo precauzionale. Le cause precise all'origine del rogo sono in corso di accertamento.