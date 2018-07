Ad Parma, ritorno Cassano? Mai dire mai

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - " Cassano può tornare al Parma? Al momento direi di no, ma mai dire mai...". Dai microfoni di Radio Sportiva l'amministratore delegato del Parma Luca Carra parla dell'ipotesi del ritorno di 'Fantantonio', e dell'emozione del triplo salto di categoria che ha riportato i 'crociati' in serie A. "Tre anni fa cominciavamo la serie D, vedere il nostro nome accostato alle grandi è stata una grande emozione - dice ancora Carra -. Come neopromossa saranno tutte partite difficili, la terza giornata con la Juventus avrà un significato particolare".

Il Parma partirà da -5 in classifica: fino a che punto può influire? "Smaltire la penalizzazione subito contro Udinese e Spal non sarà facile - risponde Carra -, cinque punti sono tanti e speriamo nel ricorso. I 5 punti sono troppo perché non eravamo neppure a conoscenza dei fatti che ci contestano". Poi sul mercato: "non abbiamo finito. Cerci e Aquilani? Nomi accostati a noi ce ne sono tanti, cerchiamo giocatori di esperienza, ma alcuni come Gobbi li abbiamo già presi".