A Cervia arriva il panettone d'estate

(ANSA) - BAGNACAVALLO (RAVENNA), 27 LUG - I turisti di Borgo Marina a Cervia potranno assaggiare un inconsueto panettone d'estate l'1 agosto, offerto da un'azienda dolciaria di Bagnacavallo che, per le commesse da consegnare in luoghi da raggiungere con lunghi viaggi in nave, è già al lavoro per la produzione dei tipici dolci natalizi.

L'appuntamento per pandori e panettoni classici o con le gocce di cioccolato, è alle 20 all'osteria La Ciurma di Paola in viale Nazario Sauro, nuovo locale dedicato alla cucina marinara.

Per l'occasione saranno presentate anche le versioni con grano al 100% italiano, che privilegiano i produttori locali. "In questo momento - spiega Egle Torre, responsabile estero della cooperativa romagnola Deco Industrie - stiamo caricando i container in partenza per Australia, ci vogliono circa 41 giorni, e dopo sarà la volta degli Stati Uniti e New York. Come sempre la produzione inizia d'estate fino a dicembre, con turni di 24 ore per coprire le esigenze di tutti".