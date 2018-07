Musica e cibo per la ricerca sul cancro

(ANSA) - BOLOGNA, 26 LUG - Torna 'Agosto con Noi', iniziativa di raccolta fondi promossa dai soci dell'Istituto Ramazzini a sostegno della ricerca indipendente sul cancro. La 'maratona' di musica e gastronomia, alla 32/a edizione, si terrà dal 3 al 16 a Ozzano Emilia, nel piazzale antistante il palasport, e vedrà sul palco artisti come Andrea Mingardi, Marco Ferradini, Iskra Menarini, Wilma Goich, Paolo Mengoli, Tiziana Rivale, Ivan Cattaneo, e sportivi del calibro di Beppe Signori.

Ogni sera sarà inoltre in funzione uno stand gastronomico.

Grazie ai fondi raccolti il centro ricerca di Bentivoglio, intitolato al fondatore Cesare Maltoni, ha realizzato numerose iniziative, ultima uno studio pilota sul glifosato, il pesticida più usato al mondo.

L'Istituto Ramazzini, con il supporto di altre istituzioni e università indipendenti in Europa e Usa, sta lanciando il più sistematico studio sul glifosato e i suoi formulati commerciali mai eseguito: è attiva la piattaforma di crowdfunding www.gliphosatestudy.org.