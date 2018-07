Mai preso patente e minaccia, denunciato

(ANSA) - BOLOGNA, 26 LUG - Senza avere mai conseguito la patente, un bolognese di 22 anni è stato fermato al volante della Citroen C3 della moglie in via Mattei, alla periferia del capoluogo regionale. La Polizia di Stato lo ha intercettato ieri alle 18.40, quando lo hanno fatto scendere dall'auto: visibilmente agitato, ha insultato e minacciato gli agenti che hanno scoperto essere stato già fermato per guida senza patente.

Sequestrata in via amministrativa la vettura, con assicurazione scaduta, e ritirata la carta di circolazione, il 22enne è stato portato in Questura, identificato e denunciato per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La moglie è stata sanzionata per incauto affidamento.