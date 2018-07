Figli coppie gay: Merola, bimbi uguali

(ANSA) - BOLOGNA, 26 LUG - "I bimbi sono tutti uguali. Se la società è più avanti la politica non la riporti indietro". Così, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Bologna, Virginio Merola interviene sulle dichiarazioni del ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana riguardo l'ipotesi di uno stop al riconoscimento dei bambini di coppie omogenitoriali nati attraverso la procreazione medicalmente assistita all'estero.

"Al ministro Fontana - aggiunge - dico che i sindaci sono a contatto con la vita vera delle persone. Per questo ho firmato gli atti di riconoscimento di bambini nati in coppie omogenitoriali".