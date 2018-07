Cane dogo aggredisce residenti Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 LUG - Un cane di grossa taglia di razza dogo argentino, lasciato libero senza guinzaglio ieri mattina in zona Pilastro, in periferia di Bologna, ha aggredito alcuni residenti ferendo a un ginocchio un ragazzo e il suo cane un occhio e ad un orecchio. Sul posto sono intervenuti prima gli agenti della Polizia di Stato, che sono riusciti a chiudere il dogo nell'androne di un condominio per evitare che aggredisse altre persone, e gli agenti della Polizia Municipale che hanno rintracciato il proprietario, un 38enne marocchino, che hanno scoperto dormire nelle cantine.

Dopo averlo svegliato, gli operatori lo hanno invitato a legare al guinzaglio il cane che hanno accertato essere del figlio di 19 anni denunciato per omessa custodia dell'animale.

Il padre è stato denunciato per resistenza e minacce ed è prima sfuggito agli agenti della Municipale che lo hanno fermato e portato al Comando. Durante la mattinata un operatore ha riportato diverse contusioni e una frattura al mignolo della mano destra.