Bologna-Spal derby alla 1/a per emiliane

(ANSA) - BOLOGNA, 26 LUG - Subito un derby, alla prima giornata, per le squadre emiliano-romagnole impegnate nel massimo campionato. Nel primo turno della Serie A 2018-2019 - in programma sabato 18 e domenica 19 agosto - il Bologna di Pippo Inzaghi accoglierà in casa la Spal di Leonardo Semplici per una sfida tutta emiliana.

Debutto casalingo anche per il Sassuolo - guidato dal nuovo allenatore De Zerbi, alla prima davanti ai suoi tifosi - che incrocerà l'Inter di Spalletti mentre la neopromossa Parma, gravata da cinque punti di penalizzazione, è chiamata a iniziare la sua rincorsa fra le mura del 'Tardini' dove incontrerà l'Udinese.