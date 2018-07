Bologna centro intelligenza artificiale

(ANSA) - BOLOGNA, 26 LUG - Bologna capitale degli studi sull'intelligenza artificiale: la città ospiterà nel 2022 la più importante conferenza scientifica mondiale sul tema.

L'appuntamento, che si svolge ogni quattro anni, riunisce in un'unica occasione la International Joint Conference on Artificial Intelligence e la European Conference on Artificial Intelligence. L'ultima edizione si è chiusa pochi giorni fa a Stoccolma e ha raccolto più di 2500 partecipanti da tutto il mondo. La prossima sarà ospitata a Bologna nel 2022, appunto, quando con ogni probabilità le applicazioni di intelligenza artificiale avranno fatto enormi passi avanti rispetto ad oggi.

La candidatura di Bologna è stata messa a punto in particolare da due docenti dell'Università di Bologna: Michela Milano e Paola Mello, entrambe del dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria.