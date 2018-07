14enne sparito,'vuole andare in Marocco'

(ANSA) - MODENA, 26 LUG - I carabinieri stanno cercando un 14enne, Hicham Lemzouri, nato in Marocco, e residente a San Prospero, nella Bassa modenese, scappato da casa con la probabile intenzione di far rientro nel suo Paese d'origine. È stato il padre a denunciare ai militari l'allontanamento volontario del figlio.

Il ragazzo viene descritto come alto 1.70, corporatura normale, capelli castano corti e leggermente mossi, occhi neri.

Il padre ha riferito che il ragazzo più volte in passato aveva manifestato l'intenzione di tornare in Marocco perché non era riuscito a inserirsi nel Modenese, dove vive con la famiglia da anni e frequentava la terza media a San Prospero. Dai primi accertamenti dei carabinieri, il 14enne potrebbe trovarsi tra Genova, Ventimiglia e Tolone, in Francia, forse con l'intenzione di imbarcarsi su una nave verso il Marocco. I militari invitano chiunque abbia informazioni utili alle ricerche a contattare il 112 oppure il comando della compagnia di Carpi al numero telefonico: 059 6227600.