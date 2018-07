Ryanair, cancellati 29 voli a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Sono saliti a 29 - dopo i 18 registrati nella mattinata - i voli cancellati all'Aeroporto 'Marconi' di Bologna per lo sciopero di Ryanair: 14 in arrivo e 15 in partenza.

Dopo i disagi e le lunghe fila registrati al mattino per i tanti passeggeri in partenza, soprattutto per le mete delle vacanze, la situazione è andata verso un miglioramento.

E' stata la compagnia irlandese a trovare un tragitto di viaggio alternativo, per chi doveva partire o rientrare a casa, o su altri voli o su altri scali.