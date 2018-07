Nuovo questore, 'Bologna bella e vivace'

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - "Sono orgoglioso di svolgere il mio lavoro in una città splendida e fra le più vivaci, con una qualità della vita molto alta nonostante le problematiche che ha". Si è presentato così, al primo incontro con la stampa cittadina, il nuovo questore di Bologna Gianfranco Bernabei, che succede a Ignazio Coccia nominato Prefetto a Como. "Un collega che ha svolto un eccellente lavoro in questi tre anni e al quale ho la fortuna di succedere", ha detto. Fra le questioni che intende affrontare da subito c'è il tema dello spaccio di droga: "Uno dei nervi scoperti della città" per il nuovo questore, che oltre a combattere la vendita punta a contrastare anche il consumo di stupefacenti. "Dobbiamo lavorare tutti insieme sul fronte della domanda di droga - ha detto - un tema che ha un po' assuefatto l'opinione pubblica ma sul quale bisogna intervenire, anche sotto il profilo sociale".