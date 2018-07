Da Cineteca Bologna omaggio a Forman

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Un omaggio a Milos Forman a pochi mesi dalla sua morte. E' quello che ha in programma la Cineteca di Bologna con quattro serate in Piazza Maggiore all'interno del cartellone di Sotto le stelle del cinema. Il primo appuntamento, domani sera, sarà la proiezione di uno dei film più celebri del regista ceco, 'Qualcuno volò sul nido del cuculo', vincitore nel 1976 di 5 Premi Oscar: miglior film, miglior regia, miglior attore (Jack Nicholson), miglior attrice (Louise Fletcher) e miglior sceneggiatura non originale.

Venerdì 27 si prosegue con 'Gli amori di una bionda', il film che rivelò nel 1965 il talento di Forman, all'epoca autore emergente della Nouvelle Vague praghese. L'omaggio proseguirà quindi in agosto con Amadeus (venerdì 3), rilettura della vita di Mozart per la quale arrivarono nel 1985 altri 8 Oscar; e 'Man on the Moon' (sabato 4), diretto nel 1999 e interpretato da Jim Carrey nei panni del comico Andy Kaufman.