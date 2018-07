Torna l'arte di strada di 'Bascherdeis'

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Da venerdì 27 a domenica 29 luglio torna 'Bascherdeis', il festival degli artisti di strada che trasformerà il borgo piacentino di Vernasca nell'alta Valdarda in uno spettacolo a cielo aperto. In arrivo 50 compagnie di artisti per oltre 200 spettacoli che proporranno ogni stile e genere musicale insieme a acrobati, giocolieri, clown e performers internazionali provenienti da Francia, Canada, Cile, Guatemala, Argentina, Uruguay e Brasile. Lo slogan scelto per questa edizione è 'Chapeau!': il cappello, che riconduce l'immaginario collettivo all'inchino di ringraziamento e meraviglia, è infatti il simbolo di questa quattordicesima edizione. Durante la competizione, il pubblico sarà invitato a esprimere le proprie preferenze sugli artisti in gara. I premi verranno assegnati ai tre musicisti o gruppi che avranno ottenuto i punteggi finali più alti: il 50% deriverà dal voto del pubblico che si andrà a sommare al restante 50% che corrisponderà alla valutazione della giuria tecnica.