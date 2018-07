Strage Bologa:Pg,no indagati su mandanti

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - "Smentisco tutto". Risponde con due parole il procuratore generale di Bologna Ignazio De Francisci, interpellato sulla notizia riportata da fonti di stampa bolognesi, che l'inchiesta sui mandanti della Strage del 2 agosto 1980 non sarebbe più contro ignoti.

Secondo il quotidiano la Procura generale, che nei mesi scorsi ha avocato a sè il fascicolo mandato verso l'archiviazione da quella ordinaria, avrebbe iscritto alcuni nomi nel registro degli indagati, dopo aver sentito testimoni e aver fatto rogatorie in Svizzera sui conti correnti riconducibili al capo della P2 Licio Gelli, morto nel 2015, condannato per i depistaggi sulla Strage. Gli indagati sarebbero dunque persone gravitanti intorno allo stesso ex Venerabile.

All'indagine lavorano carabinieri del Ros, Digos e Guardia di Finanza.