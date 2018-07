Pizzarotti contro M5s, fa spoil system

(ANSA) - PARMA, 24 LUG - "In autunno il congresso nazionale.

Partecipare alle elezioni regionali", poi le politiche. Così Federico Pizzarotti delinea il nuovo partito 'Italia in Comune' a Vanity Fair. Per le europee "stiamo valutando se entrare in Diem25 di Varoufakis". Anche se dal centrosinistra "prenderei Calenda" e "forse Zingaretti. A destra? Zaia", mentre "Renzi proprio no". In Emilia le regionali sono nel 2019 e dal Pd, nonostante i giornali locali ne parlino, "non ho ricevuto richieste e, sinceramente, voglio continuare a fare il sindaco per ora". Attacca il M5s al Governo. Della segretaria di Di Maio dice: "quando a Parma proposi lo spoil system venni attaccato.

Adesso sono i primi a farlo". Anche per "le alleanze. Quando entrai nell'Anci dissero che facevo inciuci. Adesso loro fanno accordi di ogni tipo con la Lega". Si aspetterebbe scuse, ma sa che "non arriveranno". Di Maio? "Un opportunista". Di Battista? "Un irresponsabile". Grillo? "Cerca di scendere". L'unico rimpianto? "Avrei dovuto difendere i primi fuoriusciti".