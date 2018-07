Libri, Gustapane analizza poteri pm

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Un'analisi dei poteri e del ruolo del pubblico ministero, organo caratterizzato dalla Costituzione italiana come "l'imparziale promotore dell'intervento decisorio del giudice qualora siano in gioco interessi dello Stato-Comunità". E' questo il cuore del libro scritto da Antonello Gustapane, magistrato in servizio dal 1994 nella Procura di Bologna dove ha coordinato varie indagini sul terrorismo, tra cui recentemente i nuovi fascicoli sulla Strage del 2 agosto 1980. In 'Il pubblico ministero tra obbligatorietà ed efficienza' (Bononia University Press editore), Gustapane, che è anche docente a contratto dell'Alma Mater, sulla base dei principi desumibili dal titolo V della Costituzione, fa una ricostruzione dell'attuale assetto ordinamentale del pm, soffermandosi sui più recenti interventi del legislatore ordinario e del Csm, aggiornati al 31 maggio 2018. Il volume ha la prefazione del procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato.